Noussair Mazraoui se rapproche encore plus de la Premier League. Un accord aurait été trouvé entre le Bayern Munich et Manchester United pour un éventuel transfert de l’international marocain. Détails.

Les choses se précisent concernant le futur de Noussair Mazraoui. Il y a quelques jours, la presse sportive évoquait un éventuel transfert du Lion de l’Atlas vers West Ham, mais cette piste s’est refroidie. Manchester United est donc bien placé pour recruter l’international marocain. Un intérêt qui semble réciproque.

Selon plusieurs médias, l’heure est à la finalisation du contrat. “Tout s’est accéléré dans ce dossier. Manchester United vient de trouver un accord avec le Bayern Munich pour le transfert de Noussair Mazraoui”, écrit la Foot Mercato.

🚨EXCL: 🔴🇲🇦 #PL |

🔐 Manchester United reached today a verbal agreement to sign Noussair Mazraoui from Bayern Munich

➡️ Mazraoui has already said YES to MU

⏳️Only missing : an agreement on personal terms between West Ham and Aaron Wan-Bissaka

🔐 MU and West Ham have… pic.twitter.com/oUSQIU8yAO

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 28, 2024