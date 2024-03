Battu 1 à 0 à l’aller au stade olympique de Rome, le Bayern a renversé la Lazio mardi soir à domicile (3-0), avec un doublé de Harry Kane, pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions.

Profondément englué dans la crise après un enchaînement – extrêmement rare pour le club bavarois – de trois défaites à la mi-février, le Bayern s’est offert une petite bouffée d’air devant ses 75.000 spectateurs pour poursuivre l’aventure européenne.

Et qui d’autre que Harry Kane, meilleur buteur munichois cette saison et recruter à prix d’or (plus de 100 millions d’euros) afin de se montrer décisif dans les soirées européennes, pour remettre le train bavarois sur de bons rails.

Après une demi-heure de domination quasi exclusive, le capitaine de la sélection anglaise s’est retrouvé seul dans les six mètres et a pu reprendre de la tête une reprise manquée de Raphaël Guerreiro pour ouvrir le score.

Les Munichois ont poursuivi leur pressing sur le but laziale, et ont à nouveau trouvé la faille dans la muraille romaine dans le temps additionnel de la première période, sur un but de renard des surfaces de Thomas Müller.

Sur un corner tiré par Guerreiro et repoussé au premier poteau, Matthijs de Ligt a repris de volée et Müller, couvert par Felipe Anderson a su mettre sa tête pour libérer l’Allianz Arena.

En seconde période, Kane s’est encore une fois retrouvé idéalement placé pour reprendre une frappe de Leroy Sané, repoussée tant bien que mal par le gardien de la Lazio Ivan Provedel, pour pousser la balle dans le but vide et offrir une fin de match moins stressante à son équipe.

Kane en est à six but cette saison en Ligue des champions, 33 au total avec le Bayern en y ajoutant les 27 marqués en Bundesliga.

Kane a été l’homme du match avec Müller, l’avant-centre allemand de 34 ans étant impliqué sur les trois buts de la soirée parfaite pour le Bayern.

Dans son histoire en Ligue des champions, le Bayern n’avait inversé la tendance négative d’un match aller perdu qu’à trois reprises (sur 14 matches) en 2015 contre Porto, en 2012 contre Bâle et 2007 contre le Real Madrid.

Privé du dernier carré européen ces trois dernières saisons, le Bayern a été éliminé en quarts par le Paris SG en 2021, par les Espagnols de Villarreal en 2022 et par Manchester City en 2023.

🔴🇩🇪 Thomas Müller scores his 54th goal in Champions League on his 149th appearance in the competition. pic.twitter.com/FK6fmid7Kh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2024

Quelle que soit l’issue du tirage le vendredi 15 mars, le Bayern sera dans la position de l’outsider en quarts. Car le club munichois traverse depuis des semaines une forte tempête qui fait fortement tanguer le bateau de la Benner Strasse, le siège du club dans le sud de la ville.

Éliminés en 16es de finale de la Coupe d’Allemagne par Sarrebruck, modeste pensionnaire de troisième division, les Munichois ont quasiment abandonné tout espoir d’un douzième titre consécutif de champion d’Allemagne, avec dix points de retard sur le Bayer Leverkusen, leader invaincu cette saison en 34 matches toutes compétitions confondues.

Le club a décidé de mettre un terme au contrat de l’entraîneur Thomas Tuchel à la fin de la saison le 30 juin 2024, une année avant l’échéance initiale, quelques jours après la défaite à Bochum le 18 février.

C’est d’ailleurs un Bayern convalescent qui s’est débarrassé du piège tendu par une très faible Lazio Rome mardi soir, avec une grosse frayeur juste avant l’ouverture du score de Kane, quand Ciro Immobile, seul au second poteau n’est pas parvenu à cadrer une tentative de la tête.