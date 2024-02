Le milieu de terrain d'Arsenal Bukayo Saka (C) se dirige largement sous la pression du défenseur italien #33 Emerson (L) de West Ham United et du défenseur marocain #27 Nayef Aguerd (R) de West Ham United lors du match de la Premier League anglaise entre West Ham United et Arsenal au London Stadium, le 11 février 2024. © Adrian DENNIS / AFP

Arsenal s’est imposé sur un score fleuve face à West Ham (6-0) dans le derby du nord de Londres, dimanche lors de la 24e journée du championnat d’Angleterre, et a conforté sa troisième place au classement (52 points).

Les Gunners sont à deux points du leader Liverpool et au même niveau que Manchester City, qui a un match en retard .

😱 آرسنال يتوهج ورايس يضيف الهدف السادس بطريقة رائعة ولا يحتفل بعد تسجيله ضد فريقه السابق وست هام#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/b6D5uIglvS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024

Face des Hammers en perdition, et qui n’ont toujours pas remporté un match en 2024, les joueurs de Mikel Arteta ont accéléré à partir de la 20e minute et marqué quatre fois avant la pause, avec notamment deux passes décisives de Declan Rice, ancien joueur de West Ham sifflé à chaque touche de balle, et buteur en seconde période.

المدافع تدك المطارق … وجمهور وست هام يغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول!!! 😲#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/TJE7t4rXL6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024

Les Gunners ont de nouveau montré leur aisance sur coups de pied arrêtés: tête de William Saliba sur corner (32e, 1-0), penalty de Bukayo Saka (2-0, 41e), tête de Gabriel sur coup franc (44e, 3-0).

🔥⚽️ تروسار يعزز من تقدم آرسنال بهدف رابع في شباك وست هام#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/keEWccZ71g — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024

Dans un stade qui s’est un peu plus vidé de ses 60 000 spectacteurs à chaque but, les Gunners ont ensuite joué sur un rythme d’entraînement et marqué encore 3 fois: Leandro Trossard (45e+2), Bukayo Saka (63e), puis Rice (65e), qui a très sobrement célébré son but.

La journée se poursuit en fin d’après-midi avec Aston Villa – Manchester United (17:30).