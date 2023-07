La Tunisienne Ons Jabeur, 6e mondiale, s’est qualifiée jeudi pour sa deuxième finale d’affilée à Wimbledon en éliminant la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) 6-7 (5/7), 6-4, 6-3.

A 28 ans, Jabeur, qui a perdu deux fois en finale d’un Majeur (Wimbledon et US Open 2022), tentera de remporter son premier titre du Grand Chelem samedi contre la Tchèque Marketa Vondrousova (42e), elle aussi en quête d’un premier titre à ce niveau.

« Je n’ai pas de mots… Merci au public qui m’a maintenue dans le match », a lancé Jabeur comme tout premiers mots après sa victoire.

« Accepter ses services et ses coups puissants a été très difficile, alors merci d’avoir cru en moi et de m’avoir soutenue jusqu’au bout », a-t-elle ajouté.

« Je suis très fière de moi parce que l’ancienne moi aurait perdu ce match et je serais déjà en train de rentrer chez moi, mais j’ai trouvé la force de me battre », a-t-elle ajouté, expliquant tirer les fruits de son travail psychologique.

