La Sorba du Moqaddem Harit El Yousfi (région de Casablanca-Settat) a remporté, dimanche à Dar Es Salam à Rabat, la 22e édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels « Tbourida », comptant pour le championnat du Maroc seniors 2023 (05 -11 juin).

La Sorba du Moqaddem Harit El Yousfi d’El Jadida s’est adjugée le titre de cette manifestation sportive, placée sous le haut patronage royal, devant celle du Moqaddem Hamid Serfak (région de Marrakech-Safi/Youssoufia) qui a décroché la médaille l’argent, tandis que la médaille de bronze est revenue à la Sorba du Moqaddem Oussama El Assri de la région Casablanca-Settat/Mohammedia.

Dans la catégorie « juniors », la médaille d’or a été décrochée par la Sorba du Moqaddem Ayman Id Salem (région de Marrakech-Safi/Tahannaout), tandis que les médailles d’argent et de bronze ont été remportées respectivement par les Sorbas de Mohamed Gharrabou (région de Béni Mellal-Khénifra/Béni Mellal) et de Badr Zouraizae (région de Casablanca-Settat/Mohammedia).

18 Sorbas ont disputé, quatre jours durant, le premier tour de cette compétition (seniors), organisée par la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), dont dix se sont qualifiées pour les phases finales tenues samedi et dimanche pour déterminer le vainqueur de cette édition.

Huit Sorbas ont quitté jeudi la course au titre. Ces Sorbas représentant les régions de l’Oriental, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, Guelmim-Oued Noun, Dakhla-Oued Eddahab et Fès-Meknès sont celles des Moqaddems Laaraj Faraji (Oujda-Anjad), Dahmane Hassnaoui (Oujda-Anjad), Hicham Azzi (Taourirt), Yahya Qodssi (Kénitra), Abdelhafid Sobhan (Rhamna), Brahim Ennasihi (Guelmim), Redouane Chakir (Guelmim) et Abdelmalek Bendihaj (Taounate).

Dans l’épreuve « juniors » (12-16 ans), la Sorba du Moqaddem Hamza Fahsi (région de Fès-Meknès/Meknès) a été éliminée au 1er tour de cette compétition qui a connu la participation de représentants des régions de Rabat-Salé-Kénitra (Khémisset 1, Kénitra 1), Meknès-Fès (Meknès 1), Béni Mellal-Khénifra (Béni Mellal 1), Marrakech-Safi (Tahnaout 1), Casablanca-Settat (Mohammedia 1).

Les Sorbas sont notées selon des critères fixés par les juges de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres, et qui prennent en compte l’unité des mouvements des cavaliers, le rythme du galop, le mouvement des fusils, le timing du tir, la tenue traditionnelle et la selle. Les cavaliers sont également notés sur le degré de coordination et de communication, la maîtrise du cheval, ainsi que l’allure générale du cavalier et de son cheval.

Cette édition est dotée d’une prime totale de 1.750.500 DH, dont 1.508.500 DH pour la catégorie senior et de 242.000 DH pour les juniors. Le champion du Maroc seniors a remporté la somme de 500.000 DH, tandis que le vice-champion a empoché 300.000 DH. La Sorba classée à la 3e place a obtenu 200.000 DH.

Pour ce qui est des juniors, la Sorba qui a remporté la compétition a empoché 100.000 DH, la deuxième (70.000 DH) et la troisième (40.000 DH). Le titre de la 21e édition avait été décroché, chez les seniors, par la Sorba du Moqaddem Maher El Bachir (région de Casablanca-Settat), et la Sorba du Moqaddem Ossama El Aoussi (région de Marrakech-Safi) chez les juniors.