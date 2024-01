Réputé marocophobe jusqu’à la moelle, le chef d’état-major algérien de l’Armée nationale populaire (ANP) Saïd Chengriha, a une nouvelle fois tenté un dangereux parallèle à l’égard du Maroc sans le nommer, mettant sur un pied d’égalité la question palestinienne et le conflit du Sahara marocain.

S’adressant aux militaires algériens en marge d’une visite « de travail et d’inspection » dans la deuxième région militaire d’Oran, Chengriha a déclaré que « l’Algérie, qui a souffert des affres de la colonisation, restera fidèle à ses positions envers les causes juste à travers le monde, à la tête desquelles se trouvent les causes sahraouie et palestinienne« , rapporte le média algérien Awras.

Habitué des discours conflictogènes, le général de corps d’armée a ordonné aux troupes algériennes de poursuivre « les efforts de formation et de préparation au combat pour l’année 2023-2024 avec toute la rigueur nécessaire afin de garantir la préparation opérationnelle de toutes les unités de la deuxième région militaire« .

Chengriha, qui n’a que faire du devoir de réserve militaire, renchérit sur le même ton en lançant que « l’ANP (armée nationale populaire, ndlr) est entièrement prête à faire face à toute menace qui pourrait toucher la sécurité et la sûreté de la nation, quelle que soit sa nature ou sa taille« .

En juin 2023, il aurait ordonné un renforcement « inédit » des forces algériennes déployées le long des frontières entre le Maroc et l’Algérie, à en croire les informations de Maghreb Intelligence.

« Ce déploiement massif des forces militaires algériennes est inédit et il a été étudié, expliqué et approuvé par le haut commandement militaire de l’armée algérienne ainsi que par le Président algérien Abdelmadjid Tebboune (…) », faisait savoir la même source à l’époque.