La Fédération royale marocaine des sports aérobics, fitness, Hip Hop et disciplines assimilées organise, du 03 au 13 mai à Rabat, l’événement international « [email protected] » sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, dans le cadre de Rabat Capitale Africaine de la Culture 2022.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, cette manifestation sera marquée par l’organisation, les 12 et 13 mai au Théâtre Mohammed V, du « WDSF Breaking Continental Championships Africa », première compétition africaine de Breakdance sous l’égide de la World Danse Sport Federation et qualificative directement aux Jeux Olympiques Paris 2024, a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué, ajoutant que ce championnat reconfirmera le rôle du Royaume en tant que pionnier continental dans la promotion de cet art devenu discipline olympique.

Plusieurs manifestations sont au programme de cet événement international, notamment des initiations et spectacles de Hip Hop et de Breakdance destinés au jeune public, un Quai des artistes sur l’Esplanade du Bouregreg, un séminaire international sous le thème « Culture Hip Hop et Breakdance, une ambition pour l’Afrique », des concours continentaux de Breaking et de Slam sur les réseaux sociaux et un concert artistique au théâtre Mohammed V, a précisé la même source.

« L’ensemble des pays africains sont invités à participer à ces festivités prestigieuses, dont la ville de Rabat se fera l’hôte de marque. Véritable consécration pour le Royaume, ces évènements réitèrent les valeurs de paix, de respect et de solidarité dont il tire fierté », conclut le communiqué.