Le président russe Vladimir Poutine a qualifié vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, de confession juive, de « honte pour le peuple juif », accusant encore une fois l’Ukraine d’être aux mains de néonazis pour y justifier son opération armée.

« J’ai beaucoup d’amis juifs depuis l’enfance. Et ils disent que Zelensky n’est pas juif, mais la honte pour le peuple juif. Ce n’est pas une blague », a-t-il dit lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), retransmis en direct à la télévision russe.

Poutine a une fois encore accusé le président ukrainien de « couvrir ces salauds de néonazis » et de traiter en héros des collaborateurs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

Putin, asked why he keeps calling Zelensky a Nazi: « I have a lot of Jewish friends, since childhood. They say Zelensky isn’t a Jew. He is a disgrace to the Jewish people. » pic.twitter.com/upz8z8uCdb

— max seddon (@maxseddon) June 16, 2023