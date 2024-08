Les Émirats Arabes Unis ont annoncé le succès de leurs efforts de médiation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, aboutissant à un nouvel échange de 230 prisonniers de guerre impliquant, répartis équitablement entre les deux parties.

Ce dernier échange porte à 1.788 le nombre total de prisonniers échangés entre les deux pays grâce à ces médiations, a précisé le ministère des Affaires étrangères émirati.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude aux gouvernements de la Russie et de l’Ukraine pour leur coopération avec la médiation des Émirats, soulignant que cet accomplissement, intervenu environ un mois après une médiation précédente réussie, témoigne de l’engagement des Émirats en tant que médiateur fiable pour soutenir la voie diplomatique vers la résolution de la crise entre les deux pays.

Le ministère a également souligné que le succès de cette nouvelle médiation, la septième depuis le début de l’année 2024, illustre les relations d’amitié et de partenariat entre les Émirats et les deux nations.

Il a réaffirmé, dans un communiqué, l’engagement continu des Émirats à soutenir tous les efforts et initiatives visant à parvenir à une solution pacifique du conflit, en mettant l’accent sur le dialogue et la désescalade comme seuls moyens de résoudre la crise, ce qui contribuera à atténuer les impacts humanitaires.

وساطة إماراتية سابعة بين روسيا وأوكرانيا تتكلل بإطلاق 230 أسيراًhttps://t.co/TgWDtx0dBp — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 24, 2024

Il convient de noter que depuis le début de l’année en cours, les efforts de médiation des Émirats ont permis de réaliser six échanges de prisonniers de guerre entre la Russie et l’Ukraine. De plus, en décembre 2022, ils ont facilité l’échange de deux détenus entre les États-Unis et la Fédération de Russie.