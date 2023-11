Le Maroc a remporté la médaille d’or lors de la World Robot Olympiad (WRO) qui vient de se dérouler à Panama (7 au 9 novembre).

L’équipe Nova Explorers, représentant le centre Activelabs de Tanger, a décroché cette médaille en se classant 3ème dans la catégorie Future Innovator Junior avec son projet « Skylinker ».

World Robot Olympiad est une compétition mondiale de robotique qui vise, selon ses initiateurs, à promouvoir la créativité, la résolution de problèmes et les compétences en robotique chez les enfants et les jeunes de 8 à 19 ans.

Le projet Skylinker est une initiative novatrice utilisant un drone volant qui fournit un accès réseau à ceux qui en ont besoin dans les zones sinistrées.

Composée de Nour-el Houda (14 ans), Nouha (11 ans), Mariam (14 ans) et leur coach Maha, et soutenue par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, l’équipe Nova Explorers a “démontré des compétences exceptionnelles, de la créativité et un esprit d’équipe tout au long de la compétition”, indique un communiqué de l’association LOOP For Science & Technology, organisateur de la WRO au Maroc.

Grâce à cette performance, le Maroc s’est démarqué en tant que seul pays africain sur le podium parmi plus de 70 nations participantes, ajoute la même source.

L’ambassadeur du Maroc à Panama, Bouchra Boudchiche a organisé à cette occasion une réception en l’honneur de la délégation marocaine. Elle a notamment félicité les membres de l’équipe pour leur exploit et les efforts déployés pour représenter dignement le Maroc dans les compétitions internationales.

LOOP For Science & Technology est une association marocaine fondée en 2018 avec pour objectif de promouvoir les STEAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques) auprès des enfants et des jeunes issus de milieux fragiles.