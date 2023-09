Le président tunisien, Kais Saied, s’est fendu, lundi, d’un étrange parallèle entre les inondations qui ont frappé la Libye, le mouvement sioniste et le prophète juif « Daniel ».

Pour le chef d’Etat tunisien, le nom de « Daniel » attribué au cyclone qui a frappé ces derniers jours de nombreux pays et causé d’énormes dégâts en Libye, n’est pas fortuit. Il est l’œuvre de ceux qui « choisissent les noms », en référence à l’Etat hébreu et au mouvement sioniste.

« L’ouragan Daniel. Pourquoi ne se demandent-ils pas pourquoi on l’a nommé Daniel. C’est un prophète hébreu. Cette appellation a été bien sûr choisie par les parties qui choisissent les noms », s’est-il exclamé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Il poursuit que « cet ouragan a donc été baptisé Daniel et les gens le répètent parce que le mouvement sioniste a dominé et frappé l’esprit et la raison qui se trouvent dans un état de coma intellectuel total. D’Abraham à Daniel. C’est très clair ! ».

Sur X (ex-Twitter), plusieurs internautes ont dénoncé « le racisme et l’antisémitisme au plus haut sommet de l’Etat en Tunisie » ainsi que le « nouveau délire complotiste et antisémite du président tunisien ».

🇹🇳 Le racisme et l’antisémitisme au plus haut sommet de l’État en Tunisie.

Le président Kaïs Saïed propage des théories fumeuses. Il est en accord avec une partie de son peuple qui fait preuve de violences graves à l’égard de réfugiés sub-sahariens. https://t.co/TCCqEBo5fX — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) September 19, 2023

Nouveau délire complotiste & antisemite du président tunisien, Kais Saied. L’appellation de la tempête Daniel (ouragan Derna) serait une preuve de l’influence sioniste grandissante ! L’indécence qui surfe sur des milliers de morts en Libye.

pic.twitter.com/K83PtCSl2B — Amine Snoussi (@amin_snoussi) September 18, 2023

En janvier 2021, Kais Saied a été accusé par plusieurs médias israéliens d’avoir tenu des propos antisémites et hostiles à l’égard de la communauté juive établie en Tunisie. A l’époque, The Jerusalem Post titrait que le président tunisien « attribue l’instabilité aux voleurs juifs ».

Le rabbin Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens avait également écrit que « Le président tunisien Kaïs Saïed a accusé les juifs d’être à l’origine de l’instabilité dans le pays. D’ailleurs, le président tunisien vient d’appeler le grand rabbin de Djerba, Haim Bitan, pour s’excuser pour sa diatribe contre les juifs, les accusant de troubles dans le pays ».