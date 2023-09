Cinq membres d’une équipe de secours grecque ont été tués dans un accident de la route en Libye, peu après leur arrivée dimanche pour participer aux opérations de sauvetage à la suite d’inondations meurtrières, selon un nouveau bilan des autorités grecques publié lundi.

Libya: Members of the Greek humanitarian aid mission were injured in a traffic accident https://t.co/8uaEQoluDm pic.twitter.com/kSKlb2W5aO

— Greek City Times (@greekcitytimes) September 17, 2023