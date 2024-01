Après Breaking Point, Netflix s’attaque au Football. En effet, la firme américaine de vidéo à la demande vient de sortir une série documentaire sur les coulisses de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar, « Capitaines du monde » .

Le capitaine de l’équipe nationale du Maroc, Romain Saïss, est parmi les protagonistes de ce documentaire.

Follow all 32 teams as they fight for football glory in the 2022 FIFA World Cup.

All 6 episodes of Captains of the World are now streaming. Spoiler: it doesn't come home. pic.twitter.com/EZJ0Q5bIz3

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) December 30, 2023