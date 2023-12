Le caftan marocain a brillé de mille feux, vendredi soir, lors d’un défilé haut en couleurs, organisé dans le cadre d’une exposition sur l’artisanat et la culture du Royaume du Maroc, tenue du 27 novembre au 1er décembre dans la capitale kényane Nairobi.

Lors de cette soirée conviviale aux couleurs et aux rythmes marocains, le défilé de caftans a été une véritable ode à la beauté et à l’élégance. Chacun des quatre stylistes participant à l’événement a mis en avant un artisanat exquis et des broderies minutieuses qui caractérisent cette tenue emblématique du patrimoine marocain.

Les couleurs somptueuses et les coupes sophistiquées ont transporté le public dans un voyage visuel, célébrant la richesse culturelle du Maroc à travers une fusion harmonieuse de tradition et de modernité. Le tout accompagné d’images sublimes du patrimoine architectural de la ville de Rabat, diffusées sur des écrans géants, en guise d’arrière plan.

Habillées par des stylistes marocains de renommé, tels que Kacem Sahl, Nisrine Ezzaki Bakkali, Maha Bouzoubaa ou encore Salima Elboussini, les mannequins marocaines et kényanes ont dévoilée une élégance envoûtante sur le podium, révélant ainsi la grandeur du patrimoine vestimentaire marocain.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Kenya, Abderrazzak Laassel, a souligné que cet événement « est une célébration de l’esprit humain commun et un témoignage des liens profondément enracinés et de l’appréciation mutuelle qui fleurissent entre les nations marocaine et kényane ».

The heart of Morocco’s artisanship was showcased in Nairobi- from intricate zellige tiles to the warmth of Berber rugs. Each piece here is a story, a tradition, a piece of our soul. pic.twitter.com/fiMIhtUkFE — Embassy of the kingdom of Morocco in Kenya (@_MoroccoNairobi) December 2, 2023

Le Royaume du Maroc, terre d’une diversité éblouissante et de traditions durables, présente un modèle unique au monde, un modèle enraciné dans la coexistence harmonieuse des cultures et des confessions, a notamment affirmé le diplomate marocain.

Dans une déclaration à la MAP, la styliste marocaine Nisrine Ezzaki Bakkali a fait part de sa fierté pour avoir transmis la beauté intemporelle du caftan marocain au public kényan, relevant que le fait de partager la richesse du caftan avec un public étranger, qui l’a accueilli avec un tel enthousiasme, a été un moment marquant de sa carrière, une preuve que l’art transcende les frontières et que la mode peut être un langage universel d’appréciation et de compréhension mutuelle.

The heart of Morocco’s artisanship was showcased in Nairobi- from intricate zellige tiles to the warmth of Berber rugs. Each piece here is a story, a tradition, a piece of our soul. pic.twitter.com/fiMIhtUkFE — Embassy of the kingdom of Morocco in Kenya (@_MoroccoNairobi) December 2, 2023

Organisé à l’initiative de la Chambre de l’artisanat de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, en partenariat avec la Région, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, ce défilé est venu couronner une semaine durant laquelle les Nairobiens ont pu découvrir de près la richesse de la culture et des traditions marocaines, à travers des stands dédiés aux métiers de l’artisanat, aux produits du terroir et aux expressions artistiques marocaines.

Une trentaine d’artisans, de Maâlems et de stylistes marocains (femmes et hommes) ont exposé, sept jours durant, leurs produits et savoir-faire artisanaux, mettant en avant la diversité et la richesse des métiers artisanaux dans le Royaume, des tapis tissés à la main aux élégants caftans, en passant par les bijoux étincelants.