En visite au Cameroun, le pays natal de son père, Kylian Mbappé a accordé une interview à une chaine de télévision privée locale. L’attaquant du PSG et capitaine des Bleus y parle du parcours du Maroc au Mondial du Qatar 2022, mais aussi de son amitié avec Achraf Hakimi.

En déplacement depuis le 6 juillet au Cameroun, où il s’est rendu notamment au village natal de son père, Kylian Mbappé a donné un entretien à une chaine de télévision locale. La star du Paris Saint-Germain (PSG) a été interrogé sur plusieurs sujets, dont le parcours du Maroc lors de la dernière Coupe du monde 2022, disputée au Qatar.

« Le Maroc a montré qu’il n’y avait pas de barrières, qu’il n’y avait aucune raison de s’en imposer », a affirmé le capitaine des Bleus dans une interview avec La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), publiée dans la soirée de lundi.

« Ils ont été en demi-finale et on était en demi-finale et ils n’ont pas battu de petites équipes. Ils ont battu le Portugal, l’Espagne. Ils sont sortis en groupe avec la Belgique, la Croatie, le Canada… Ils n’ont pas eu de parcours facile mais ils étaient là », a-t-il poursuivi.

« Malheureusement, nous, on était là aussi. Mais ils ont montré qu’ils étaient capables de faire de grandes choses. Ils ont battu le Brésil en amical. Donc, aujourd’hui, il n’y a plus aucune raison pour les équipes africaines de se mettre une barrière », a-t-il encore estimé.

Et d’ajouter: « Ils peuvent se mettre à rêver, mais comme j’ai dit, un peu plus tard parce que j’espère encore gagner une Coupe du monde (rires) ».

Lire aussi: PSG: Si Mbappé « veut rester, il faut signer un nouveau contrat », redit Al-Khelaïfi

Interrogé sur sa relation avec l’international marocain Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a assuré: « C’est mon ami, c’est mon coéquipier aussi. C’est un très bon joueur et c’est un plaisir pour moi de partager et de m’investir avec lui. J’ai eu aussi la chance de jouer contre lui. On les a battus, mais c’était dans un bon esprit et voilà, je le suis souhaite le meilleur, que ce soit en club ou en selection ».