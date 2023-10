L’international marocain, Achraf Hakimi, a marqué un but lors de la victoire 3-1 de son équipe, le Paris Saint-Germain (PSG) contre Rennes, dimanche soir pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1.

Le Lion de l’Atlas a inscrit le deuxième but des visiteurs à la 36e minute de la première mi-temps, quatre minutes après l’ouverture du score par le Portugais Vitinha. Les locaux sont parvenus à réduire l’écart par l’intermédiaire d’Amine Gouiri après la reprise à la 56ème minute, avant que Randal Kolo Muani ne marque le troisième but des Parisiens, deux minutes plus tard.

Les temps forts de la victoire 3 buts à 1 🆚 Rennes ! 🎥⚽️#Ligue1 I #SRFCPSG pic.twitter.com/hdfZhqQygb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 8, 2023

Le score aurait pu être plus large, car l’ancien attaquant de Francfort aurait même pu inscrire un doublé, mais son but a été refusé pour hors-jeu (63e) et le gardien rennais est très bien sorti sur Bradley Barcola (82e).

Imprécis dimanche, Kylian Mbappé, lui, n’a pas manqué.

Devant les 400 Ultras qui ont fait le voyage à Rennes, où n’ont pas été entonnés de chants homophobes comme la semaine dernière et la semaine d’avant au Parc des Princes, l’attaquant n’a pas été totalement rassurant.

Touchant plus de ballons qu’à Saint James Park mercredi, la star française a été plus en jambes mais a raté encore beaucoup, notamment à la toute fin de match, tout seul devant le but vide (86e).

« C’était important de gagner, on se devait de recoller au classement », a réagi Ousmane Dembélé, estimant que « le score aurait pu être plus lourd ».

Avec cette victoire, le PSG monte sur le podium (3e, 15 points) juste devant Brest, derrière Nice et Monaco, et y voit surtout un peu plus clair avant la trêve internationale.