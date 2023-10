Le FC Barcelone a annoncé lundi la signature du premier contrat professionnel de Lamine Yamal, son très prometteur attaquant de 16 ans, jusqu’au 30 juin 2026.

« Le FC Barcelone et le joueur Lamine Yamal ont parvenu à un accord concernant la prolongation du contrat les unissant, jusqu’au 30 juin 2026 », indique le club catalan dans un communiqué.

« La clause de résiliation est fixée à 1 milliard d’euros », a précisé le club, protégeant ainsi l’un des principaux atouts de son entraineur Xavi.

❝It’s an honor.❞ — Lamine Yamal on his new deal with Barça pic.twitter.com/bm3eFfimnx — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2023

« Je suis content et fier de signer trois ans de plus dans le Club de ma vie. Mes meilleurs moments ? Quand je suis arrivé à la Masia et quand j’ai débuté en équipe première. Je veux gagner de nombreux titres avec le Barça. C’est le rêve de tout enfant ici », a indiqué le jeune joueur dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du club catalan.

Arrivé à la Masia à l’âge de 7 ans, en provenance du CF La Torreta, Lamine Yamal est devenu un phénomène mondial en quelques mois et les yeux sont rivés sur lui lors de chacune de ses prestations.

Après avoir réalisé ses débuts en équipe première à l’âge de 15 ans, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone.

Lamine Yamal: A Special Talent. 𝑴𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑳𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒊𝒂. 💎🏡 pic.twitter.com/Y6hSaTVVnK — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2023

En cette première partie de saison, Lamine Yamal a disputé 9 matches officiels avec le Barça, plus deux en sélection d’Espagne (buteur face à la Géorgie, le 8 septembre dernier, le plus jeune de l’histoire de la Roja).