Dans une intervention télévisée, l’ex-ministre française Roseline Bachelot a qualifié la monarchie marocaine de « fragilisée », « qui ne répond pas aux aspirations démocratiques de sa jeunesse ».

A l’occasion d’un énième débat sur la proposition d’aide française au Maroc dans le cadre du récent séisme, Roseline Bachelot a elle aussi exprimé son point de vue. « La logomachie marocaine me parait quand même étrange », a introduit l’ex-ministre française sur le plateau de l’émission « Et maintenant! » sur la chaîne Public Sénat.

🇲🇦🇫🇷| Vexée par le refus du Maroc 🇲🇦 de solliciter l’aide française 🇫🇷, l’ex ministre française Roselyne Bachelot s’en prend à la Monarchie marocaine qu’elle affirme « fragilisée ».

« Après avoir dit que c’était une question de compétence, je pense que la compétence française des équipes de sauvetage est reconnue; d’avoir argué de la proximité, le Qatar ou les Emirats arabes unis ne sont pas vraiment plus proches de la France. Après avoir dit qu’il fallait tout juger au prisme de l’affaire du Sahara ex-espagnol, du Sahara occidental, on voit que les Anglais qui ont été retenus ont la meme position que la France… », développe-t-elle.

Et de conclure: « Je pense qu’il y a un problème géostratégique beaucoup plus global avec le Maroc, et qu’une fois de plus dans une monarchie fragilisée qui ne répond pas aux aspirations démocratiques de sa jeunesse, une jeunesse qui souffre d’impérities économiques, il faut replacer cela dans la géostratégie africaine ».

Pour rappel, le Maroc a accepté officiellement l’aide de quatre pays: l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats arabes unis.