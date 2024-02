Une soirée mémorable a été animée, jeudi soir à Doha, par l’artiste marocain Amine Boudchart, qui a enchanté le public avec une palette des meilleures chansons classiques et contemporaines arabes, en plus des chansons du répertoire marocain, en parfaite symbiose avec le public qui s’est accaparé le rôle de la chorale.

Lors de ce concert, le maestro marocain a proposé, dans la scène de plein air du quartier culturel, un bouquet de morceaux et chants immortels, notamment d’Oum Kelthoum, Abdelhalim Hafez, Fayrouz et Kadem Saher, ainsi que des chansons marocaines que le public, indifférent au froid qui caractérise les nuits qataries cette période, a fredonné en chœur donnant une touche mémorable à cette soirée.

An unforgettable musical evening with Amin Boudchar Band at Katara’s Amphitheater. #Qatar #qatarliving ليلة موسيقية مميزة مع فرقة الفنان أمين بودشار على مسرح كتارا المكشوف#قطر #قطرليفنغ pic.twitter.com/1sSFtbCZkz — Qatar Living ® (@qatarliving) February 8, 2024

Parmi les titres interprétés lors de ce concert, figurent « Yam Saharni », « Ana Baachaak », « Youm wa Lila », « Zidini îchkan », « Chouiyakh min Ard Meknès », « Nassam Alayna Hawa », « Gana lhawa », en plus des chansons marocaines « Alach Ya Ghzali » et des chansons populaires du patrimoine « Jbala ».

Le célèbre artiste a offert au public marocain et arabe, qui a rempli les gradins du théâtre de plein air, une série de ses compositions musicales dont « Mosaïca », « Mchina » et « Galssa »qui a fusionné habilement les styles du Golfe et marocain. Cette fusion a été rendue possible grâce à une harmonieuse interaction entre l’artiste et l’orchestre composé de 24 musiciens, dont trois femmes, tous vêtus d’un blanc éclatant, contrastant avec les couleurs et les lumières, créant ainsi une ambiance poétique mémorable.

Le point culminant du spectacle a été l’interprétation parfaite de la chanson « Sawt Al Hassan » qui a été chantée par une grande partie de la communauté marocaine établie au Qatar suivie par l’hymne national marocain.

Né en 1990 à Mohamedia, le jeune artiste passionné de musique est lauréat du Conservatoire de musique de France et est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine des statistiques. Ce concert fait partie d’un groupe de manifestations musicales tenues en marge des festivités de la Coupe d’Asie Qatar 2023 (12 janvier-10 février).

قصيدة #زيديني_عشقا كتبها سوري، لحنها وغناها عراقي، رددها الشعب المغربي الموسيقى هي اعظم اكتشاف بشري، صَدّق من سمّى الموسيقى ب « غذاء الروح » تحية كبيرة للمايسترو امين بودشار الذي جعل من الانغام الموسيقية تتردد على كل الالسن، وصنع من الجمهور « نجم الحفل » بأمتياز pic.twitter.com/gwFieVlKM9 — Samar || ْسَمَر 🇮🇶 (@SarZein1) February 6, 2024