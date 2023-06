Le dernier épisode de la saga de l’homme-araignée « Spider-Man: Across the Spider-Verse », contenant une scène montrant une affiche soutenant les transgenres, ne sera pas diffusé dans les salles des Emirats arabes unis, a indiqué vendredi une société de cinémas.

Le film d’animation devait sortir ce mois-ci dans le riche Etat du Golfe, qui se présente régulièrement comme le chantre de la tolérance et de la coexistence au Moyen-Orient.

« Spider-Man: Across The Spider-Verse ne sortira pas aux Emirats arabes unis », a déclaré à l’AFP, sans donner d’autres détails, VOX Cinema, l’une des principales sociétés de salles obscures dans la région.

Lundi, le Bureau de régulation des médias a prévenu qu’il « n’autoriserait pas la diffusion ou la publication de contenus contraires aux valeurs » du pays musulman, où plus des trois quarts de la population sont des expatriés venus du monde entier.

Cet organisme du ministère de la Culture, qui délivre les visas d’exploitation, n’a pas donné de détails et n’a pas répondu aux questions de l’AFP.

Selon le magazine Variety, cette censure intervient en raison d’un simple élément de décor relativement secondaire à l’aune de l’intrigue. Dans l’introduction, consacrée au personnage de Gwen Stacy, il y a un drapeau « Protect Trans Kids » (« Protéger les enfants transgenres ») collé au mur de la chambre de l’héroïne.

