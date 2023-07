En mission à Casablanca depuis janvier 2021, le Consul général des Etats-Unis, Lawrence Randolph, vient d’annoncer son départ. Le diplomate quitte le pays pour une nouvelle affectation.

«Je suis Lawrence Randolph, consul général des Etats-Unis à Casablanca. Ceci est ma dernière vidéo en tant que diplomate ici au Maroc. C’était un honneur pour moi de travailler au Maroc. On a eu la chance, ma famille et moi, de voyager à travers le Royaume et de rencontrer des gens formidables et de faire des amis. (…) C’était aussi un énorme honneur de faire partie, même très minime, de la grande histoire qui nous lie nos deux pays. (..) C’était un honneur de connaître ce pays et ses habitants», a annoncé le diplomate dans une vidéo, pleine d’émotions.

Après trois ans à la tête du consulat de Casablanca, le diplomate quitte le pays pour une nouvelle affectation. «Comme disait ma défunte mère, on ne dit pas adieu aux gens qu’on aime. Mais on dit plutôt, on se voit plus tard. Je vous verrai donc plus tard», a lancé Lawrence Randolph.

Diplomate américain depuis 2003, Lawrence Randolph a travaillé auparavant avec la Directrice Générale du Service du Corps Diplomatique, où il a contribué à mettre en place un programme international de résilience et de bien-être pour employés, appelé TalentCare. Avant cette affectation, il a occupé la fonction de Chef de Mission Adjoint à l’Ambassade des Etats-Unis en Algérie, où il a aidé à mener une équipe inter organismes de plus de 400 personnes. Il est arrivé à Alger de Frankfurt en Allemagne, où il fut Chef de la section des Relations Publiques.