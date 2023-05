« Mandela et le Maroc, unis contre le colonialisme et l’apartheid» est l’intitulé d’une vidéo produite par l’Ambassade du Royaume du Maroc en Afrique du Sud, montrant le rôle de Rabat dans le soutien de Pretoria et d’autres pays africains pour recouvrer leur liberté et leur indépendance.

Dans cette vidéo, l’ambassadeur Youssef Amrani affirme : «Le Maroc et Nelson Mandela ont une histoire commune, un héritage partagé et unique dans la lutte contre l’apartheid et le colonialisme», arguant que la liberté n’a jamais signifié moins qu’une véritable solidarité, un soutien indéfectible et une aide substantielle accordée par le Royaume à Nelson Mandela pendant les moments les plus difficiles de l’histoire du Congrès National Africain (ANC).

Les paroles prononcées par le Président Mandela au Maroc, lors de ses visites successives, nous rappellent le caractère unique et la beauté de cette époque qui ne peut et ne sera jamais effacée, a soutenu M. Amrani.

Et d’ajouter que «c’est un témoignage pour nous, Africains, de notre force, de notre détermination et de notre impact lorsque nous nous unissons comme un seul homme, une seule nation, un seul continent».

Dans son livre «Un long chemin pour la liberté», Mandela a souligné que «la capitale du Maroc, Rabat, avec ses anciennes et mystérieuses murailles, ses commerces et ses mosquées médiévales était notre prochaine destination. Elle revêt un fascinant mélange d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient».

«Durant notre séjour à Rabat, nous avons rencontré des militants pour la liberté originaires du Mozambique, de l’Angola, de l’Algérie et du Cap vert», écrit-il, notant que «Rabat a été le carrefour de tous les mouvements de libération dans le continent».