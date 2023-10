La Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a salué, jeudi à Marrakech, le leadership africain du Maroc au sein de cette institution internationale.

S’exprimant à l’issue d’entretiens avec le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Mme Okonjo-Iweala a souligné dans une déclaration à la presse que « le Maroc dispose d’une délégation formidable à l’OMC », saluant le leadership africain du Royaume au sein de cette institution.

Lors de ces échanges, tenus en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, les deux parties ont notamment évoqué des questions liées au commerce mondial.

