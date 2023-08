L’ancien gardien de but emblématique de l’Italie et de la Juventus Turin Gianluigi Buffon a décidé de mettre un terme à sa carrière à 45 ans, a-t-il annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux.

« C’est fini, les amis ! Vous m’avez tout donné, je vous ai tout donné. On l’a fait ensemble », a écrit Buffon, considéré comme l’un des meilleurs gardiens de l’Histoire, en accompagnement d’une vidéo retraçant sa carrière.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023