Le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République italienne ont procédé, mercredi à Rome, à la signature de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire aux fins de la conversion.



L’Accord a été signé par Youssef Balla, ambassadeur de le Roi auprès de la République italienne et Matteo Salvini, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Infrastructures et des Transports, en présence du vice-ministre chargé du transport maritime.

Lors de la cérémonie de signature de cet Accord au siège du ministère italien des Infrastructures et des Transports, M. Salvini a manifesté son admiration pour les avancées enregistrées par le Maroc et l’essor économique en matière d’infrastructures routières, ferroviaires et portuaires.

Si é svolta oggi, al @mitgov_it a Roma, la cerimonia di firma dell’accordo sul riconoscimento reciproco delle patenti da guida tra #Italia e #Marocco

L’accordo é stato siglato da Ambasciatore del Marocco Youssef Balla e il Vice Premier e Ministro dei Trasporti @matteosalvinimi pic.twitter.com/dXDHh230fO — Marocco in Italia (@Amb_Marocco) March 27, 2024

Il a, dans ce sens, appelé à renforcer davantage les relations bilatérales dans le domaine de la connectivité, mettant en exergue les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume.

De son côté, Balla a souligné que « la concrétisation de cet Accord traduit l’engagement ferme et continu du gouvernement marocain, inspiré des instructions du Roi Mohammed VI et de la très haute sollicitude dont le Souverain a toujours entouré les membres de la communauté marocaine ».

Il a jouté que ce nouvel instrument vient s’ajouter à l’arsenal juridique qui encadre les relations excellentes de coopération et de partenariat entre le Royaume du Maroc et la République italienne dans plusieurs domaines d’intérêt commun.