« J’appelle à un cessez-le-feu inconditionnel », a déclaré le secrétaire général des Nations Unis, Antonio Guterres, arrivé vendredi au point de passage de Rafah sur les frontières entre l’Egypte et la bande de Gaza.

Faisant du forcing tous azimuts pour convaincre les différentes parties concernées de la nécessité de laisser entrer l’aide humanitaire aux habitants de Gaza anéantis par un peu moins de deux semaines de bombardements israéliens, le SG de l’ONU, Antonio Guterres, qui s’est déplacé ce vendredi au point de passage Rafah, a reconnu que des conditions sont imposées de part et d’autre pour ce faire.

« Nous avons vu beaucoup de camion transportant de l’eau, des matières de premières nécessité et des médicaments et nous avons besoin que ces camions passent de l’autre côté des murs », a-t-il déclaré lors d’un point de presse organisé devant l’unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d’Israël.

« أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط ».. الأمين العام للأمم المتحدة من معبر #رفح: سكان #غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/vOyIkYS4B4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 20, 2023

Alors que des avions du monde entier déferlent sur l’Egypte depuis des jours avec des aides alimentaires, médicales et autres, aucun ces chargements n’a jusqu’ici pu entrer à Gaza où le bilan des bombardements israéliens s’élève à plus de 3.700 morts incluant au moins 1.500 enfants, selon le ministère de la Santé palestiniens pendant que d’autres sources affirment que des milliers de morts se trouvent toujours sous les décombres.

« Pas de médicaments, pas de nourritures alors qu’ils sont sous les feux et ils (les gazaouis) ont besoin de tous ses facteurs pour rester en vie. De ce côté des frontières (Rafah égyptienne), nous avons vu des camions… Ce ne sont pas juste des camions, mais des bouées de sauvetages pour beaucoup de gens à Gaza », a-t-il martelé.

« Récemment les Etats-Unis et Israël ont déclaré qu’ils acceptent l’entrée de l’aide humanitaire, je sais également qu’il y a un accord entre l’Egypte et Israël pour le permettre, mais ces annonces ont été faites avec des conditions. C’est pour cela que nous travaillons avec toutes les parties de manière active pour clarifier ses conditions (…) pour faire bouger ces camions », a-t-il déclaré.

« Nous ne cherchons pas à garantir l’accès d’un seul lot de camions, mais plutôt garantir l’accès quotidien et continue des camions à la bande de Gaza », a-t-il poursuivi.

Dans la même veine, Guterres a appelé à un cessez de le feu humanitaire. « Il s’avère que cela devient de plus en plus urgent, car on ne doit pas sanctionner la population de Gaza doublement à la fois par la guerre et par le manque de matières premières », a-t-il souligné.

Sur le même registre, le responsable des situations d’urgence de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré que l’aide humanitaire internationale devrait pouvoir entrer dans la bande de Gaza « demain (samedi) ou dans ces eaux-là ».

« Nous sommes en négociations approfondies et avancées avec toutes les parties concernées pour garantir qu’une opération d’aide à Gaza démarre le plus rapidement possible », a déclaré Griffiths, cité par un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) à Genève.

Soulignons qu’Israël a refusé l’ouverture du passage de Rafah, à la frontière entre l’Egypte et Gaza, depuis le début des hostilités et que l’armée israélienne a bombardé le passage du côté égyptien donnant un signal fort aux autorités égyptiennes.