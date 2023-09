Carton plein au pays du Soleil-Levant: Red-Bull s’est adjugé un deuxième titre constructeur de rang en Formule 1 dimanche à l’issue du Grand Prix du Japon remporté par son pilote Max Verstappen, incontestable leader du championnat du monde des pilotes aux portes d’un 3e sacre.

Le double champion du monde s’est imposé devant les McLaren du Britannique Lando Norris et de l’Australien Oscar Piastri, remportant sur le tracé Suzuka son 13e GP de la saison sur 16 possibles.

« C’est un week-end incroyable et c’est génial de gagner ici (…)mais le plus important était de gagner le championnat des constructeurs, alors bravo à tout le monde à l’usine, nous vivons une année incroyable ! », a savouré le Néerlandais à l’arrivée.

Sur le légendaire tracé de Suzuka baigné de soleil, l’équipe autrichienne disposait d’une nouvelle balle de match après Singapour pour remporter le sixième titre de son histoire.

Pour y parvenir, elle devait devancer Mercedes d’au moins un point à l’arrivée et ne pas être devancée par Ferrari de plus de 23 points. Chose faite puisque les « Flèches d’argent » de Lewis Hamilton et George Russell ont terminé 5e et 7e – les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz 4e et 6e.

Sacré dès le samedi ?

Red Bull s’est aussi assuré de remporter un nouveau titre pilotes d’ici la fin de saison puisque les champions du monde Fernando Alonso (Aston Martin) et Hamilton – deux des quatre pilotes mathématiquement encore à lice pour le titre à l’arrivée du paddock au Japon – ont officiellement été éliminés de la course au sacre.

Ne restent plus que Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez – qu’un gouffre sépare: le deuxième accuse un retard de 177 points sur le premier, double champion du monde en titre.

Au Qatar, Verstappen a une première chance d’être titré dès le samedi, à l’issue de la course sprint – la 4e organisée cette saison.

Constructors Champions of the world!!! 🏆

What an unbelievable season we’re having 🙌 I couldn’t be more proud to be part of this @redbullracing 🙌 Everyone working on the track and back in the factory, thank you so much. What a rocket ship 🚀

It’s amazing to achieve this… pic.twitter.com/c1MHnjukCr

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 24, 2023