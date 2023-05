Jill Biden, première dame des États-Unis, attendue au Maroc

La Première Dame des Etats-Unis, Mme Jill Biden, se rendra prochainement au Maroc, a annoncé vendredi son porte-parole, Vanessa Valdivia.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe qui doit commencer à partir de mercredi prochain, a précisé la porte-parole.

NEW: @FLOTUS is headed to the Middle East and North Africa.

The First Lady will continue to build on her work to empower young people, and reaffirm our commitment to strengthen our partnerships and advance our shared priorities in the region. https://t.co/X121PePBeD

