Le dernier long-métrage de Maryam Touzani, « Le Bleu du caftan » vient de sortir dans les salles marocaines mercredi 7 mai. H24Info a assisté à l’avant-première pour découvrir ce film sur « l’amour au sens large ».

« Le Bleu du caftan est un film sur l’amour, au sens large du terme, entre des êtres et pour un métier en train de disparaître aujourd’hui, celui de maalem », déclare Maryam Touzani, à l’occasion de l’avant-première marocaine de son second long-métrage, « Le Bleu du caftan », mardi 6 mai, au Mégarama de Casablanca.

Dans la médina de Salé, Halim (Saleh Bakri) et son épouse Mina (Lubna Azabal) tiennent une boutique de caftans. Le couple vit depuis toujours avec le secret de l’homosexualité de Halim, qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Dans ce triangle amoureux, chacun tente d’aider l’autre à affronter ses peurs.

« Je cherche à raconter des personnages, des histoires qui me touchent, me hantent, à leur donner une expression à travers mes films », dit la réalisatrice dont le film aborde notamment le sujet sensible de l’amour homosexuel au Maroc où les rapports sexuels entre personnes du même sexe sont interdits.

« Il n’y a pas forcément de sujet sensible pour moi, tous les sujets doivent être discutés. Ce film parle d’amour, et dans ces amours, il y a cet amour dont vous parlez qui fait partie de ces sujets sensibles. Moi, je pense qu’on doit pouvoir parler de tout, c’est sain, salutaire de parler de choses qu’on préfère éviter », répond Maryam Touzani.

« Ce que j’aimerais, c’est que le public puisse aller à la rencontre de ces personnages, de cette histoire, en oubliant les thématiques auxquelles ils sont associés, mais juste en vivant leur expérience », ajoute-t-elle.

Dans le rôle de Youssef, l’apprenti couturier, Ayoub Missioui, pour qui il s’agit du premier rôle au cinéma. « Un personnage très éloigné de ce que je suis, ce que j’ai aimé. J’ai passé un mois auprès d’un couturier pour comprendre le personnage, aussi au niveau psychique, c’était une expérience formidable », confie-t-il.

Quant à la question de jouer le rôle d’un homme attiré par un autre homme, l’acteur répond qu’il « se concentre sur le côté artistique ». « Je suis un acteur, mon travail est de jouer des rôles, et je dois jouer des rôles différents », explique-t-il.

« Il y a certaines traditions qu’il faut bousculer et d’autres aimer »

Produit et co-scénarisé par Nabil Ayouch, le nouveau film de Maryam Touzani est né d’une rencontre de la réalisatrice avec un habitant de la médina de Casablanca lors du tournage du film « Adam » en 2019. Il émane aussi d’un hommage au caftan de sa maman que celle-ci lui avait donné quand elle était encore petite.

« Elle a compris la puissance de la transmission, c’est ce qu’elle voulait raconter, ces métiers qui se perdent et l’amour pour la tradition. Il y a certaines traditions qu’il faut bousculer et d’autres aimer », analyse Nabil Ayouch qui ajoute que « le film fait vraiment bouger les lignes ».

Et de poursuivre: « Il touche un public très populaire et on ne s’y attendait pas. On ne s’attendait pas à un tel succès public. Au fur et à mesure que le film sort, on réalise qu’il touche un public très large parce qu’il parle de l’amour au sens large. »

Sélectionné à l’édition 2022 du festival de Cannes dans la section Un Certain Regard, il y a remporté le Prix FIPRESCI de la Critique Internationale. Sélectionné en compétition officielle lors du Festival International du Film de Marrakech 2022, Le Bleu du Caftan y a décroché le prix du Jury.

Représentant officiel du Maroc dans la course aux Oscars, il a été choisi parmi les 15 meilleurs films étrangers – une performance que le Maroc n’était parvenu à réaliser qu’une fois auparavant. C’est le seul film en langue arabe à avoir été retenu cette année et seul film du continent africain.

Fort de ces sélections, d’un engouement général et d’excellentes critiques, le film a ensuite été sélectionné dans une multitude de festivals à travers le monde, et a reçu à ce jour pas moins de 35 prix.

Vendu dans plus de 30 territoires, Le Bleu du Caftan sortira tout au long de l’année 2023 à travers le monde. En France, le film enregistre des résultats records avec à ce jour pas moins de 210.000 entrées. Au Maroc, il est sorti en salles le 7 mai dernier.