Vidéo. Deux bœufs brésiliens errent dans les rues de Rabat

Cette vidéo de deux bœufs brésilien qui se sont échappés d’un abattoir pour finir dans les rues de Rabat a fait le tour du web.

Un bœuf dans la ville. L’image paraîtrait ordinaire si l’action se déroulait dans un village. Mais à Rabat, la capitale administrative, des animaux qui se baladent dans les rues attirent l’attention et suscitent la curiosité. Surtout qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle race.

Il s’agit de bœufs brésiliens dont les images ont fait le tour d’internet. Ils ont pris leurs jambes à leurs cous sur le chemin de l’abattoir. Ces bovins dédiés à l’abattage ont d’abord semé la panique dans les rues de la capitale terrorisant les passants.

Sur les images, l’un d’eux paraît serein après avoir découvert la liberté. Il s’est arrêté au beau milieu d’un rond-point, près de la gare de Rabat Agdal.

Les deux bêtes ont été capturées au bout de quelques heures.

Cette race, fraîchement importée du Brésil, a déjà fait parler d’elle en raison de son apparence. Elle provient de zébus de race Ongole.

Il y a quelques jours, l’ambassadeur du Brésil au Maroc, Julio Glinternick Bitelli a, lui-même, tenu à rassurer sur la qualité de la viande bovine de son pays importée par le Maroc depuis fin mars.

Au-delà de la « condition physique irréprochable des animaux de l’espèce Bos indicus-Nelore brésilien, robustes et avec plus de 550 kilos, qui sont déjà arrivés et qui arriveront encore dans les prochains jours au Port de Jorf Lasfar, il faut bien préciser que le mode d’élevage pratiqué au Brésil est naturellement extensif et conforme aux plus hauts standards sanitaires internationaux », a-t-il écrit dans une lettre publiée dans la presse.