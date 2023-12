Le Mouvement populaire (MP) a tenu, samedi à Dakhla, la deuxième session de son conseil national sous le signe » Le Sahara marocain, de la marche de la fidélité à la marche du développement ».

Intervenant lors de cette réunion, le secrétaire général du MP, Mohamed Ouzzine a indiqué que la tenue de cette session à Dakhla s’inscrit dans le cadre de la nouvelle orientation du parti dans le domaine de l’organisation et de la restructuration, et de l’accompagnement des transformations que connaît le Royaume dans le domaine de la lutte contre les disparités sociales et spatiales, en donnant la priorité aux femmes rurales et aux cultures hassani et amazigh.

Il a souligné que le MP est soucieux de respecter les engagements pris et les échéances fixées par la tenue régulière des réunions de son bureau politique en vue d’accompagner les développements sur les scènes politique nationale et internationale, et par le suivi des questions d’organisation, la publication de communiqués qui reflètent les positions du parti, le renforcement de la présence du MP au sein des instances internationales et dans les médias, ainsi que par la consolidation de son ouverture sur les composantes de la société civile et tous les secteurs de la société.

M. Ouzzine a relevé que le MP a œuvré pour le renouvellement des structures de ses organisations parallèles (femmes et jeunesse) et par la création de la ligue des avocats, notant à cet égard que d’autres structures et organisations du parti seront créées ou renouvelées.

Concernant les derniers développements de la question nationale, le secrétaire général du MP a salué les victoires diplomatiques enregistrées par le Royaume concernant la reconnaissance de la légitimité de sa position sur le Sahara et le caractère sérieux et crédible du plan d’autonomie qu’il a présenté pour le règlement définitif de ce conflit artificiel.

Il a ajouté que le Maroc confirme son attachement à sa profondeur africaine à travers l’Initiative royale visant à faire de la façade atlantique une porte d’entrée du Royaume vers l’Afrique et une fenêtre pour son ouverture sur l’espace américain, rappelant également la proposition marocaine lancée au niveau international visant à permettre aux pays du Sahel d’accéder à l’océan Atlantique.

De son côté, le président du conseil national du parti, Adil Sbai, a déclaré que cette session, qui se tient à Dakhla, est « exceptionnelle » vu ses significations historiques, politiques et géographiques, ajoutant que le parti a décidé de reporter l’examen de certaines questions organisationnelles pour que l’ordre du jour soit purement d’ordre politique.

Au cours de cette réunion, trois exposés ont été présentés concernant les développements de la question du Sahara marocain, le modèle de développement des provinces du sud et la situation politique et organisationnelle du Mouvement populaire.

Le parti de l’épi a renouvelé, à cette occasion , son adhésion à la vision stratégique du Roi Mohammed VI pour le développement des provinces du sud et la consolidation du leadership du Royaume en Afrique.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la deuxième session de son conseil national organisée sous le signe « Le Sahara marocain, de la marche de la fidélité à la marche du développement », le MP a exprimé son implication dans cette stratégie de développement conduite par le Souverain pour le développement des provinces du sud du Royaume en vue d’en faire une locomotive pour la nouvelle Afrique et un pôle d’attraction pour les investissements.

Le communiqué ajoute que la tenue de cette session a permis de renouveler l’adhésion continue du MP à la vision royale visant la construction d’un modèle de développement pour l’Afrique atlantique, dans lequel les régions du sud constituent un axe fondamental avec leur modèle de développement pionnier et avec leur profondeur africaine.

Le MP a salué les victoires « décisives » remportées par la diplomatie marocaine, grâce à la perspicacité et à la sagesse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au sein des instances internationales pour la défense de la cause nationale et en faveur du projet marocain d’autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale, exprimant par la même occasion sa reconnaissance à tous les pays amis et frères qui ont ouvert des consulats et représentations diplomatiques dans les provinces du sud.

Le parti a invité le gouvernement, compte tenu de la dynamique de développement et des enjeux continentaux et mondiaux majeurs dans lesquels le Maroc est engagé grâce à la vision stratégique du Souverain, à « revoir sa configuration et sa gouvernance pour suivre le rythme de ces défis ».

Concernant la régionalisation avancée, le Mouvement populaire a réitéré la nécessité de redoubler d’effort pour mettre en œuvre ce choix constitutionnel stratégique, en renforçant le rôle des collectivités territoriales et par la révision du système fiscal pour la réalisation de la justice spatiale, sociale et régionale.

Dans le domaine social, le parti a salué les chantiers royaux relatifs à la protection sociale, se réjouissant de la volonté du gouvernement de poursuivre leur mise en œuvre selon le calendrier établi, et invitant par ailleurs tous les acteurs du système d’éducation et de formation à faire prévaloir la « sagesse » afin de consolider la paix dans le secteur éducatif et préserver l’avenir des jeunes générations.

Le conseil national du MP a, d’autre part, recommandé d’accélérer la dynamique organisationnelle du parti approuvée par le 14ème congrès national, saluant les efforts des deux groupes parlementaires du parti qui l’ont placé à l’avant-garde de l’opposition nationale et institutionnelle.