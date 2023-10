Le musée du Louvre à Paris, le plus grand du monde, a été évacué et exceptionnellement fermé samedi à la mi-journée « pour raisons de sécurité », alors que la France est en alerte « urgence attentat » au lendemain d’une attaque à Arras, a-t-il annoncé.

« Le Louvre a reçu un message écrit faisant état d’un risque pour le musée et pour ses visiteurs », a précisé une porte-parole à l’AFP, après l’annonce de la fermeture sur le réseau social X (ex-Twitter).

« Nous avons choisi, dans le contexte national actuel de passage en alerte +urgence attentat+, de l’évacuer et de le fermer pour la journée, le temps de procéder aux vérifications indispensables », a ajouté cette porte-parole.

#louvre being evacuated no reasons given yet pic.twitter.com/v8SbMLV9AK

— DaffyDuck (@mikeredfern1502) October 14, 2023