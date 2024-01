A nouveau plombé par ses errances défensives, le FC Barcelone s’est incliné mercredi en prolongation devant l’Athletic Bilbao (4-2) sur deux buts des frères Williams qualifiant la formation basque en demi-finale de la Coupe du Roi.

L’ainé Inaki, revenu en express de la CAN après l’élimination précoce du Ghana, a crucifié le Barça (106e, 3-2), avant que son cadet Nico ne coule définitivement le club catalan d’un extérieur du droit en pleine lucarne pour sceller le succès des Lions (120e +1).

INCROYABLE ! 🤯 De retour de la #CAN2023 dans la nuit de mardi à ce mercredi, Inaki Williams est en train de qualifier l’Athletic Bilbao en demi-finale de Coupe du Roi face au Barça. 😳🇬🇭 L’attaquant ghanéen jouait son dernier match de la CAN il y a deux jours. pic.twitter.com/FuZM3DkXQZ — Actu Foot (@ActuFoot_) January 24, 2024

Un but qui plonge un peu plus dans la crise le club catalan, distancé en Liga (3e à cinq points du Real Madrid et huit de Gérone) et humilié en finale de la Supercoupe contre son rival madrilène (4-1).

Mené dès la 36e seconde de jeu à San Mamés, les hommes de Xavi ont totalement manqué leur entame, comme à de trop nombreuses reprises cette saison, démontrant la grande fébrilité actuelle des champions d’Espagne en titre.

Le but de Guruzeta après un cafouillage dans la surface est déjà le troisième encaissé par les Blaugranas lors de la première minute de jeu cette saison toutes compétitions confondues.

Encore dépassé défensivement par des Basques conquérants et portés par leurs supporters, le Barça est pourtant parvenu à revenir dans la rencontre sur un but gag de Lewandowski en contrant le dégagement de Yuri Berchiche (26e, 1-1).

Les Barcelonais ont même pris l’avantage sur un bijou du jeune Lamine Yamal, qui a parfaitement enroulé du gauche après avoir repiqué dans l’axe depuis son aile droite (32e, 2-1).

Le prodige de 16 ans était une nouvelle fois le seul capable d’apporter quelques étincelles au jeu de possession soporifique du Barça, qui n’a jamais semblé vouloir pousser pour enfoncer le clou.

Mené à la mi-temps contre le cours du jeu, les Basques ont mis la pression dès le retour des vestiaires et ont égalisé par Sancet, seul dans les cinq mètres pour reprendre de la tête un caviar de Nico Williams (49e, 2-2).

🚨🚨| GOAL: BARCA ARE OUT OF THE COPA DEL REY Athletic Club 4-2 FC Barcelona pic.twitter.com/JgviyEs2kA — CentreGoals. (@centregoals) January 24, 2024

Le virevoltant Yamal a bien failli sauver son équipe en s’offrant un doublé, mais a raté deux face-à-face avec le gardien basque (65e, 86e).

Et la prolongation a souri aux locaux, qui n’ont pas cessé d’attaquer tandis que leur adversaire semblait vouloir se diriger vers une séance de tirs aux but.

Inaki Williams a d’abord crucifié le Barça en deux temps (106e, 3-2), avant un quatrième but inscrit par son cadet Nico (120e +1).

Plus tôt dans la soirée, Majorque s’était qualifié pour sa première demi-finale de Coupe depuis plus de 20 ans en infligeant à Gérone sa deuxième défaite de la saison (3-2) sous les yeux de Rafael Nadal.