Mikel Arteta a admis vendredi que les deux défaites subies coup sur coup en championnat avaient ralenti l’élan d’Arsenal, mais l’entraîneur des Gunners a tenté de relativiser à l’approche du choc du 3e tour de la Coupe d’Angleterre dimanche contre Liverpool (17h30).

L’équipe d’Arteta, qui occupait la première place du classement de la Premier League avant les fêtes, a chuté au pied du podium après avoir pris un seul point lors de ses trois derniers matches. Même le match nul 1-1 ramené le 23 décembre de Liverpool a été source de frustration pour les Londoniens qui avaient ouvert le score dès la 4e minute.

A l’inverse, les Reds ont engrangé sept points dans le même laps de temps, enchaînant par deux victoires à Burnley (2-0) et contre Newcastle (4-2), et se sont installés en tête du championnat.

En conférence de presse, Arteta a admis que les défaites contre West Ham à domicile (2-0) puis en déplacement à Fulham (2-1) avaient été préjudiciables, mais il a invité à ne pas réagir de manière excessive avant la réception de Liverpool.

« Jusqu’à Noël, nous étions en tête du championnat. Six jours plus tard, nous sommes quatrièmes », a-t-il déclaré. « On peut donc être tenté de regarder les choses soit avec un microscope, soit avec un télescope (qui permet) de regarder un peu plus loin et avec un peu plus de perspective. »

« Mon travail, a-t-il poursuivi, consiste principalement à regarder à travers le télescope, à prendre du recul et à analyser les choses de la manière adéquate. »

