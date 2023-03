Vidéo. Charte de l’investissement: Bank of Africa et l’AMDIE signent une convention

Une nouvelle convention de partenariat a été signée lundi 20 mars, à Rabat, entre Bank of Africa et l’AMDIE. Elle vise à développer les investissements et les exportations.

Bank of Africa (BOA) a lancé lundi 20 mars, à Rabat, un cycle de rencontres régionales, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). Son objectif principal est d’accompagner la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement au profit des investisseurs et porteurs de projets au Maroc.

Lors de cette première rencontre, une convention a été paraphée dans ce sens par BOA et l’AMDIE. Celle-ci porte sur un partenariat entre les deux institutions dans le but de développer les investissements et les exportations.

« Nous avons conclu aujourd’hui un partenariat très important avec l’AMDIE (…) pour qu’on puisse pouvoir travailler ensemble sur l’opérationnalisation de la nouvelle charte d’investissement. Il y a des objectifs très ambitieux qui ont été fixés qui sont la levée de 550 milliards de dirhams d’investissement privé », nous indique Anas Zermouni, responsable du marché des entreprises à Bank of Africa.

L’objectif est, selon ce responsable, de permettre au secteur privé de prendre « la relève pour qu’on inverse la tendance et qu’on passe à deux tiers d’investissement privé versus un tiers public, contrairement à ce qui est en vigueur actuellement ».

Échanger avec les opérateurs

« Nous, en tant qu’institution financière, sous l’impulsion de notre président monsieur Othman Benjelloun, nous insistons sur l’accompagnement et nous nous inscrivons ds ce cadre. C’est dans cette perspective que nous organisons une tournée à travers l’ensemble des régions du Maroc », ajoute Anas Zermouni.

Le but de cette première rencontre régionale était aussi d’échanger avec les différents opérateurs présents, « autour du cadre incitatif que la charte offre pour soutenir l’investissement privé ».

« Nous, en tant qu’entrepreneurs, nous sommes ravis que cette charte d’investissement sorte en même temps que les décrets d’applications. La problématique que nous avons au Maroc, c’est l’effectivité qui ne se fait pas. Aujourd’hui, je félicite l’équipe qui a travaillé dessus, parce que l’effectivité est immédiate », souligne Bouthayna Iraqui Houssaini, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Rabat-Salé-Kénitra.

Elle espère aussi que la charte va continuer à être enrichie d’ici la fin de l’année pour « étendre les champs d’action aux entreprises qui font moins de 50 millions de dirhams ».

« Nous applaudissons toutes les dispositions de cette charte qui est un véritable encouragement pour l’investissement national ou international », a-t-elle ajouté.

Selon BOA, cette nouvelle charte « compétitive » s’inscrit dans « le sillage des réformes structurantes » en matière de facilitation de l’acte d’investir et d’entreprendre.