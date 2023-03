Le coup d’envoi de la première Journée nationale de l’industrie a été donné le 29 mars, à Casablanca, en présence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch et de plusieurs de ses ministres. Coorganisé par le ministère de l’Industrie et du commerce et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’événement se veut une plateforme « d’un échange constructif autour du développement de l’industrie, de la promotion de l’investissement productif et du label Maroc ».