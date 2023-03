Au Maroc, la production industrielle a augmenté de 0,8% au dernier trimestre 2022

L’indice de la production industrielle hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 0,8% au cours du quatrième trimestre 2022 (T4-2022) par rapport à la même période de 2021, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Au Maroc, la production industrielle en hausse de

Cette progression résulte notamment de la hausse des indices de la production de la « fabrication de produits à base de tabac » et de l' »industrie du cuir et de la chaussure » de 19,5%, de celui de l' »industrie automobile » de 15,4% et de celui de la « fabrication de boissons » de 28%, explique le HCP dans une note relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du quatrième trimestre 2022.

Cette évolution est également due à la hausse des indices de la production de la « Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques » de 38,9%, de celui de l' »Industrie pharmaceutique » de 13%, de celui de la « Fabrication d’équipements électriques » de 21,1% et de celui des « Industries alimentaires » de 3,7%, poursuit la même source.

En revanche, l’indice de l' »Industrie chimique » a enregistré une baisse de 12,4%, celui de la « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » de 12% et celui de la « Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements » de 24,4%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 28,9%, résultant de la baisse de l’indice de la production des « Produits divers des industries extractives » de 30,2% et de la hausse de celui des « Minerais métalliques » de 8,2%.

L’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 4,6%.

Les indices de la production de ces secteurs auront ainsi enregistré, en 2022 par rapport à 2021, des hausses de 0,8% pour l’industrie manufacturière hors raffinage de pétrole, de 0,3% pour l’énergie électrique et une baisse de 18,6% pour les industries extractives, fait savoir le HCP.