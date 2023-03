Vidéo. Canada: un pick-up fauche des piétons, au moins deux morts

Au Canada, deux hommes sont morts et neuf personnes ont été blessées après avoir été fauchés par un pick-up lundi dans la petite ville d’Amqui, au Québec, a annoncé la police.

Un homme de 38 ans a été arrêté et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame, notamment si celui-ci était intentionnel, a déclaré à l’AFP la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre.

« Tout indique qu’il s’agit d’un événement isolé. Il n’y aurait plus de danger dans le secteur et il n’y aurait qu’un seul suspect », a-t-elle déclaré.

Le drame a eu lieu peu après 15H00 (19H00 GMT) dans le centre-ville d’Amqui, une bourgade d’un peu plus de 6.000 habitants située au nord-est de la ville de Québec.

Des témoins ont affirmé auprès de médias locaux qu’un pick-up avait heurté plusieurs personnes sur un trottoir avant de continuer sur près de 500 m, zigzaguant et fauchant d’autres personnes.

Les deux personnes décédées sont un sexagénaire et un septuagénaire, a indiqué la police.

Deux des blessés sont dans un état grave, et certains ont été transportés vers un hôpital de Québec.

Les secouristes ont retrouvé des victimes éparpillées le long de la route et des trottoirs de chaque côté de la rue.

Des médias ont indiqué que des enfants se trouvaient parmi les blessés, mais la police n’a pas confirmé cette information.

Selon la porte-parole Hélène St-Pierre, le conducteur a fui les lieux mais s’est ensuite rendu à la police dans un commissariat proche.

My heart is with the people of Amqui, Quebec today. As we learn more about the tragic events that have taken place, I’m keeping everyone affected in my thoughts. And to the first responders: Thank you for acting quickly, courageously, and professionally.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2023