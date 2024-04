Le match que disputera, vendredi, l’équipe nationale face à la Libye en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal a été préparé avec « rigueur et discipline » pour « mettre toutes les chances de notre côté », a affirmé, le sélectionneur national, Hicham Dguig.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, jeudi à Rabat, Hicham Dguig a indiqué que « juste après la qualification en demi-finale, on a entamé la préparation de cette rencontre décisive contre la Libye pour signer un résultat positif ».

« La Libye a montré ses capacités et sa bonne forme pour pouvoir se hisser dans le dernier carré » , a fait remarquer le coach national, ajoutant qu’ »il faut être vigilant et éviter d’être surpris et c’est pour cette raison que nous cherchons à marquer des buts dès le début des rencontres pour faire la différence ».

Concernant l’état de forme des Lions de l’Atlas, il a expliqué qu’ »avec l’enchaînement des matchs, les joueurs sont plus à l’aise et se sont habitués à l’ambiance de la salle » , expliquant que « plusieurs facteurs peuvent intervenir lors d’un match, notamment la condition physique des joueurs, leur état mental et l’arbitrage. Pour être au bon niveau, il faut s’adapter à toutes ces variables ».

Il a, par ailleurs, fait remarquer que « nos adversaires nous connaissent bien, en particulier après la dernière édition de la CAN, suite à laquelle nous avons disputé plusieurs matchs internationaux. Une situation qui nous pousse à trouver de nouveaux mécanismes de jeu pour surprendre nos adversaires ».

« Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN ont très bien développé leur jeu pour devenir de sérieux adversaires », a relevé Dguig, notant que la compétition au niveau continental est très importante pour l’évolution de l’équipe nationale.

Lire aussi. CAN de futsal: le Maroc croisera le fer avec la Libye pour une place en finale

De son côté, le capitane de l’équipe nationale, Soufian El Mesrar, a indiqué que les joueurs sont déterminés à défendre leur titre, ajoutant que la qualification à la prochaine Coupe du monde, prévue en Ouzbékistan, est une motivation supplémentaire pour les éléments nationaux afin de se défaire de la Libye et se qualifier en finale.

Il a ajouté que les préparatifs pour ce match ont repris juste après la qualification pour les demi-finales, soulignant que le principal objectif de l’équipe nationale est de décrocher un 3e sacre continental consécutif.

Les demi-finales de la CAN de futsal (Maroc-2024) opposeront, vendredi, l’Egypte à l’Angola et le Maroc à la Libye.