Hôtel Sophia de la ville de San Pedro où logeront les Lions de l'Atlas lors de la CAN.

La tant attendue Coupe d’Afrique des Nations démarre dans quelques semaines seulement en Côte d’Ivoire. Les Lions de l’Atlas s’installeront, le temps de la compétition, à l’hôtel Sophia dans la ville côtière de San Pedro qui appartient à l’entrepreneuse marocaine Fatiha Bourdier.

La Coupe d’Afrique des Nations fera enfin son retour à partir du 13 janvier prochain. Dans ce sens, nombre de sélections africaines dévoilent les lieux où elles seront hébergées. Il en va de même pour les Lions de l’Atlas qui joueront leurs matchs de la phase des groupes à San Pedro.

Dans le but de loger l’équipe nationale dans de parfaites conditions, la FRMF a choisi pour ses protégés l’hôtel Sophia qui appartient à la marocaine Fatiha Bourdier. Selon les médias marocains, Bourdier et son équipe s’active depuis 2 mois déjà pour recevoir dans les meilleures conditions les Lions de l’Atlas ainsi que le staff technique.

La Fédération Royale Marocaine de Football 🇲🇦 (FRMF) choisi l’hôtel Sophia de San Pedro 🇨🇮, pour le séjour des Lions de l’Atlas qui participeront à la CAN 2023 du 13 janvier au 11 février 2024 en CIV 🇨🇮. L’hôtel est situé à 05 minutes de la ville et de 10 minutes de l’aéroport. pic.twitter.com/Au7hybCxDm — Foot d’Afrique (@Foot_dafrique) November 29, 2023

Situé dans un cadre paradisiaque, l’établissement en question dispose de 74 chambres, deux restaurants, dont un sur le sable de sa plage privée, deux piscines (une à l’eau de mer), plusieurs salles de conférences ainsi que des espaces réservés aux divertissement.

Il s’agit de l’un des plus luxueux et grand complexe hôtelier de San Pedro. Sur nombre de sites de réservation en ligne, le site de Bourdier n’affiche que des bonnes notes de la part des voyageurs. Marqués par le sens d’hospitalité de la Marocaine et son équipe, certains n’hésitent pas à paratger les souvenirs de leur séjour.

« La cuisine juste parfaite, piscine et vue sur la mer. J’ai adoré, merci infiniment pour ce séjour inoubliable. C’est à refaire et je le recommande pour ceux qui recherchent l’excellence« , a écrit Gisele sur TripAdvisor. Pour Charlie, un voyageur français, le Sofia est de loin le « meilleur hôtel de la Côte d’Ivoire« . « Endroit féerique et merveilleux, très bel accueil, merci Madame la directrice, dans un contexte sanitaire Covid-19 vous avez fais le maximum pour redonner la vie a votre hôtel« , explique ce touriste français.

Contacté par nos soins, l’hôtel nous a assuré que les réservations ne seront ouvertes qu’à partir du 20 décembre, soit après la fin des rénovations en cours. Concernant les tarifs, ceux-ci ne seront dévoilés que quelques jours avant la réouverture dudit complexe hôtelier.

Parallèlement, l’ambassade du Royaume en Côte d’Ivoire met les petits plats dans les grands afin que l’arrivée des Lions de l’Atlas à San Pedro pour bien accueillir la délégation nationale.

Pour rappel, l’équipe nationale fera son entrée en lice le 17 janvier prochain face à la sélection Tanzanienne. Logés dans le groupe F, les Lions joueront également contre l’équipe nationale de la RD du Congo ainsi que celle de la Zambi dans le cadre de la phase de groupes.