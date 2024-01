Alors qu’il a manqué l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face à la Tanzanie (3-0), Yahya Attiat Allah devrait être fin prêt ce dimanche pour la rencontre contre la RDC.

C’était l’un des plus grands absents du onze type de Walid Regragui lors de la première journée de la phase de poules de la CAN 2023. Attiat Allah a manqué le premier match en raison d’une légère blessure.

المنتخب الوطني يواصل استعداداته للقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية

Our National Team continues its preparations for the match against Democratic Republic of Congo#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/1RATVCyrSQ

