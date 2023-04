Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Saâdi Redouani (44e) et Zineddine Belaïd (62e).

Aussi bien pour les Rbatis que pour leurs hôtes algérois, l’approche tactique sonnait comme une évidence : faire le jeu dans la perspective de prendre option en prévision de la manche retour qui aura lieu dans une semaine à Rabat. Sauf que ce sont les Algérois qui se sont montrés les plus entreprenants.

Par ailleurs, la première occasion du match était algéroise quand Brahim Benzaza s’infiltra dans la zone de réparation adverse, dribbla les défenseurs axiaux avant d’adresser un tir légèrement du côté droit des filets d’Ayoub Larked (3e).

Une dizaine de minutes après, encore une tentative algéroise lorsque le portier des FAR a été l’auteur d’une jolie parade en s’interposant au tir puissant et cadré de l’attaquant de l’USMA, Tumisang Orebonye, qui s’est trouvé nez à nez avec Larked après avoir pris de vitesse les deux défenseurs axiaux (14e).

Au fil des minutes, la domination des Algérois était de plus en plus claire et les hommes de Fernando Du Cruz ont fini par subir le pressing haut opéré par leurs hôtes.

L’AS FAR, qui a cherché à tâter le terrain au début du match, a fini par subir de plein fouet le pressing et le rythme de jeu imposés par son adversaire. Et à vrai dire, l’approche de Fernando Du Cruz, l’entraîneur des FAR a facilité la tâche des joueurs de l’USMA : Une prudence excessive du coach des FAR, créant le surnombre en phase défensive et opérant par des contres rapides quand l’occasion se présentait.

D’ailleurs, il a fallu attendre la 34e minute de jeu pour assister enfin à la première tentative de l’AS FAR : un tir sur un corner et la défense algéroise d’éloigner sans difficulté le danger en dégageant la balle sur la ligne de touche.

Six minutes plus tard, encore une tentative des FAR quand Hatim Essaoubi prit l’initiative de partir en solo avec le ballon, faire un slalom, tenter un tir, mais sans réel danger pour la défense de l’USMA (40e).

Et au moment où l’AS FAR est sorti enfin de sa réserve, l’inévitable a fini par arriver. A force de vouloir prendre l’avantage au score avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps, les Algérois ont fini par obtenir gain de cause. Sur un corner, Saâdi Radouani reprit directement et d’un tir croisé marqua un premier but (44e).

En seconde période de jeu, les Algérois ont poursuivi sur leur lancée à la recherche d’un deuxième but qui leur permettrait d’abord la manche retour de ces quarts de finale avec un avantage rassurant.

L’avant-centre botswanais de l’USMA, Tumisang Orebonye, s’est montré particulièrement dangereux en poussant les défenseurs de l’AS FAR à la faute à l’approche de la zone des 16 mètres (51e). Une balle arrêtée tirée de la droite des filets de Larked qui ne l’inquiéta pas vraiment. Mais il était clair que le coach de l’USMA, Abdelhak Benchikha, adoptait en deuxième mi-temps la même approche avec laquelle il a débuté le match.

Du côté de l’AS FAR, il fallait monter de plus en plus en attaque même si la prudence est de mise. Et quand on monte en attaque, on finit forcément par pousser les défenseurs adverses à commettre des fautes. Les balles arrêtées ont constitué, d’ailleurs, l’une des armes offensives des attaquants des FAR quand ils faisaient leurs montées. Un coup franc direct obtenu à l’approche de la zone des 16 mètres, bien botté par Reda Slim, dégagé par le portier de l’USMA en boxant le ballon (55e).

Sauf que le scénario de la première mi-temps s’est reproduit. A chaque fois que les joueurs de l’AS FAR sortent de leur réserve, leurs hôtes, sentant le danger, parviennent à prendre l’avantage au score : sur un corner tiré par Brahim Benzaza, Zineddine Belaïd reprit directement de la tête dans les filets de Larked, doublant la mise au profit des siens (62e).

Un deuxième but encaissé qui poussa l’entraîneur de l’AS FAR de faire son premier changement en incorporant à la 70e minute un avant-centre Mustapha Sahd, à la place d’un autre attaquant, l’ailier gauche Zakaria Fati qui, du reste, n’a pas apporté le plus escompté.

Encore deux autres changements : à la 77e, le milieu Ahmed Hammoudan par un autre joueur de milieu Lamine Diakité et à un autre remplacement poste par poste la 90e un attaquant Hamza Igmane Joseph Guede. Mais les changements opérés par Fernando Du Cruz ne changèrent rien à la donne et l’AS FAR de perdre la première manche de ces quarts de finale à Alger sur le score (0-2).

Il est à noter que Reda Slim a été expulsé dans le temps additionnel (90e+12) après une faute commise sur l’avant-centre de l’USMA, Aymen Mahious.

Les Rbatis ont échoué à remporter ce match, mais l’espoir est toujours permis. Un retard de deux buts qu’il faudra remonter dans une semaine à Rabat avant d’inscrire un troisième but, celui de la qualification. Mission qui n’est pas impossible pour les FAR. La manche retour aura lieu dans une semaine, le dimanche 30 avril à partir de 20h00.