Ce mardi, se tenait à Rio de Janeiro le “superclasico” Brésil-Argentine, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. Cette rencontre a été retardée de près de trente minutes suite à des affrontements entre supporters. Détails.

Alors que le match Brésil-Argentine (0-1) était censé démarrer, des affrontements ont éclaté dans les tribunes du Maracana. Après une bagarre entre les supporters de l’Albicéleste et ceux de la Seleção, les champions du monde en titre se sont dirigés vers leur public dans une tentative de calmer les esprits.

Emiliano Martinez, dernier rempart de l’équipe d’Argentine, n’a pas manqué l’occasion pour faire encore une fois parler de lui. Le keeper d’Aston Villa s’est jeté dans la direction d’un agent des forces de l’ordre pour tenter d’arrêter son élan. Ce dernier était sur le point d’asséner un violent coup de bâton à l’un des supporters argentins présent dans les tribunes.

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 22, 2023

Dans une vidéo devenue virale depuis, l’on aperçoit deux autres agents en train de calmer le champion du monde.

🚨🇧🇷🇦🇷 Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.

Full footage by @_igorrodrigues 🎥 pic.twitter.com/lF4uzyI8A9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023