Après le recrutement de Pedrinho, Hicham Aït Menna, président du Wydad de Casablanca cible trois autres joueurs du Sport Club Corinthians Paulista.

Après une saison dernière catastrophique, le Wydad de Casablanca veut tourner la page. Récemment élu président des Rouge et blanc, Hicham Aït Menna se veut l’artisan du come-back du club. Pour ce faire, il veut profiter du mercato estival, toujours en cours, pour étoffer ses troupes.

Aït Menna a d’abord commencé par négocier un bon deal avec l’un des coachs les plus en vogue du continent: Rulani Mokwena. Avec le technicien sud-africain, le président du Wydad a décollé pour le Brésil afin d’attirer pas moins de 4 joueurs évoluant au Sport Club Corinthians Paulista, plus grand club de São Paulo.

Il s’agit des milieux de terrain Pedrinho (U20) et Guilherme Biro et des autres attaquants Giovane Santana do Nascimento (20 ans) et Arthur Sousa (21 ans). Concernant le premier, l’on apprend qu’il a signé un contrat de 4 ans avec le WAC. Il rejoindra les Rouge et blanc cette semaine pour commencer ses entraînements.

Quant aux trois autres joueurs d’Aït Menna, le média brésilien Itatiaia avance que le président du Wydad reviendra au Brésil pour négocier avec les dirigeants de Corinthians quant à leur éventuel recrutement.

Pour rappel, en plus de la Botola Pro, le Wydad prendra également part à la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Affaire à suivre.