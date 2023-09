L’accélération du rythme des réformes au sein des classes à travers une approche favorisant l’indépendance des acteurs de terrain et encourageant la prise d’initiative est le principal objectif de l’année scolaire 2023-2023, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Lors d’un point de presse consacré à la présentation des données et des nouveautés de la rentrée scolaire 2023-2024, M. Benmoussa a relevé que le succès du chantier de réforme de l’éducation et de la formation est tributaire de la concentration sur l’essence du travail du ministère, à travers la délégation des services en dehors du champ de la fonction éducative et la préparation d’un nouveau concept de gouvernance qui met l’administration au service de l’établissement d’enseignement.

Ainsi, a-t-il expliqué, l’accent sera mis sur la fourniture d’un enseignement primaire gratuit et de qualité, l’amélioration des programmes et des méthodes d’enseignement et sur la garantie de la participation effective des enseignants à la transformation de l’école publique.

M. Benmoussa s’est arrêté par ailleurs sur les réalisations les plus importantes de l’année scolaire écoulée, en ce qui concerne les élèves, les enseignants et les établissements scolaires.

S’agissant du volet de l’élève, le ministre a souligné l’importance de l’enseignement primaire dans le développement des capacités des enfants, rappelant les efforts du ministère pour améliorer les services de ce niveau de l’enseignement, notamment en promouvant le « modèle innovant » qui s’appuie sur le tissu associatif pour gérer l’enseignement primaire, en sélectionnant des partenaires de référence dans le domaine.

Selon M. Benmoussa, les inscriptions dans l’enseignement primaire public ont augmenté de 11% au cours de la rentrée scolaire (2022/2023) alors que 4.400 nouvelles classes ont été créées et 9.000 éducateurs et éducatrices ont été formés en 2022.

Pour la rentrée scolaire en cours, M. Benmoussa a relevé que les inscriptions dans l’enseignement primaire public devraient augmenter de 15% avec la création de 4.700 nouvelles classes, le recrutement de 6.000 éducateurs et éducatrices et la formation de plus de 7.000 autres.

Le ministre a fait savoir en outre que son département a lancé au cours de l’année scolaire écoulée un processus de soutien scolaire suivant l’approche TaRL (Teaching at the right level / enseigner au bon niveau) qui a bénéficié à 17.000 élèves, a formé 157 inspecteurs pédagogiques à l’approche de « l’enseignement explicite » et a développé le contenu des manuels scolaires de référence.

Au cours de la nouvelle année scolaire, près de 400.000 élèves bénéficieront d’un soutien scolaire, du renouvellement des méthodes d’enseignement des langues arabe et française, de l’élargissement de l’enseignement de la langue amazighe à l’école primaire, de la mise en place d’un comité permanent de renouvellement et d’adaptation des programmes scolaires et de l’adoption d’une méthodologie transparente pour le suivi et l’évaluation des élèves.

Dans le même ordre d’idées, M. Benmoussa a indiqué que son département a lancé une nouvelle dynamique à travers les « institutions de leadership » au niveau de 628 établissement publics primaires, notant que ces institutions doivent répondre à quatre caractéristiques fondamentales, à savoir l’enseignement selon l’approche TaRL, l’enseignement selon l’approche de l’enseignant spécialisé, l’application des pratiques ayant montré un impact positif sur l’apprentissage et l’obtention du label de qualité qui donne à l’établissement le droit à une compensation individuelle de 10.000 dirhams.

Pour ce qui est du volet lié à l’enseignant, le ministre a relevé que son département s’attelle à motiver les enseignants et les enseignantes en tant qu’acteurs du changement au sein de l’école publique.

M. Benmoussa, qui a passé en revue certaines des réalisations au profit des enseignants au cours de l’année écoulée, a souligné que la signature du procès-verbal de l’accord entre le gouvernement et les centrales syndicales éducatives les plus représentatives établit les principes visant à renforcer les conditions du personnel enseignant et à le motiver », relevant que près de 140.000 cadres des académies seront inclus dans le système unifié des employés du secteur ce qui leur donnera le droit à la promotion.

S’agissant du volet des établissements, il a précisé que les données liées à la réhabilitation et à l’équipement de ces institutions et au sport scolaire portent principalement sur la réhabilitation totale de 2.500 institutions éducatives, l’approbation de 237 nouvelles institutions, l’équipement de 13.000 salles de classe en matériel d’affichage numérique et la création d’associations sportives scolaires, outre l’organisation d’événements sportifs mondiaux et continentaux et la participation à d’autres.