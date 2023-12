La globetrotteuse écossaise, Alice Morrison, effectue actuellement un road trip dans le sud du Maroc. Un voyage qui lui a réservé une sacré bonne surprise…

Quand on est originaire d’Ecosse, on est habitué au temps brumeux, aux nuages bas et aux précipitations. Alors quand on voyage, on rêve de soleil radieux, de ciel bleu et de chaleur. C’est exactement ce que cherchait Alice Morrison, une globetrotteuse écossaise en optant pour le Maroc.

Célèbre autrice de livres de voyages, elle présentait une émission, diffusée sur la BBC. Ses road trip font l’objet de publications sur les réseaux, souvent largement commentées.

Sauf que cette fois, manque de pot, le voyage d’Alice Morrison prend l’eau. En pleine excursion en mer, la globetrotteuse s’est retrouvée complétement trempée sous une averse.

Avec le sourire, elle se filme sous la pluie et ironise sur son sort : « Venez au Maroc, terre du soleil infini. Le Sahara. Les chameaux, le ciel bleu », dit-elle

Do you think the Moroccan Tourist Board will hire me? 🤣🇲🇦🤣#visitmorocco and we did find flamingoes! pic.twitter.com/to1abEl0Av — alice morrison (@aliceoutthere1) December 1, 2023

Ce n’est pas la première fois qu’Alice Morrison voyage au Maroc. En 2020 déjà, elle avait parcouru des milliers de kilomètres à travers le Royaume. Une expédition de plusieurs mois qu’elle a effectué à pieds et à dos de chameau. Alice Morrison écrit aussi des ouvrages sur les voyages dont «Aventures au Maroc».

Elle parle couramment l’arabe. L’aventurière est surtout célèbre pour sa série documentaire, diffusée sur la BBC, «Morocco to Timbuktu: An Arabian Adventure».