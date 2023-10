Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu, samedi à Marrakech, des entretiens avec la première vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre des Finances et de la transformation digitale, Nadia Calviño Santamaría, en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Au cours de cette entrevue, les deux parties ont discuté des différents aspects du partenariat entre les deux pays, ainsi que des questions d’intérêt commun, notamment la promotion des investissements espagnols au Maroc.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a souligné que les Royaumes du Maroc et d’Espagne s’inscrivent dans une dynamique de coopération renouvelée à la faveur d’une ferme volonté des Souverains des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI, de consolider le partenariat stratégique bilatéral.

Lors de ces entretiens, la première vice-présidente du gouvernement espagnol, qui s’est félicitée des bonnes relations entre Madrid et Rabat, a tenu à saluer la bonne gestion par le Maroc, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des effets du séisme d’Al Haouz.

La Première Vice-présidente gouvernement espagnol, Nadia Calviño : Nous avons célébré avec M.Akhannouch le fait que nous allons organiser, ensemble avec le Portugal, la Coupe du monde de football 2030, un événement majeur pour nos deux peuples.

Par ailleurs, les deux responsables se sont félicités de l’organisation conjointe, aux côtés du Portugal, de la Coupe du Monde 2030, qui consacre une nouvelle génération de partenariats entre les deux Royaumes et reflète la fédération des efforts et des capacités des continents africain et européen.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, Mme Calviño Santamaría a précisé que la coopération entre l’Espagne et le Maroc « ne fait que s’améliorer », notamment dans le sillage de l’organisation conjointe, aux côtés du Portugal, de la Coupe du Monde 2030, estimant qu’il s’agit d’un événement « majeur » qui revêt « une grande importance » pour les citoyens des deux pays.

Elle a affirmé que cette entrevue, qui intervient suite à la Réunion de haut niveau tenue les 1er et 2 février dernier à Rabat, s’inscrit dans le cadre des efforts visant la mise en œuvre des accords conclus entre les deux parties à cette occasion.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner.