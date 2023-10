Le samedi dernier a eu lieu la rencontre Man U-Sheffield U comptant pour la 9e journée de la prestigieuse Premier League. Lors de ce match, l’international marocain Sofyan Amrabat a marqué son retour avec une performance irréprochable.

Ce week-end, les yeux des amateurs de football étaient tous rivés sur le petit écran. Les compétitions des clubs étaient de retour après la trêve internationale d’octobre.

Parmi les affiches qui étaient attendues, l’on retrouvait le match qui opposait Manchester United au Sheffield United. Cette rencontre s’est soldée par la victoire du club mancunien (2-1) grâce aux buts de Scott McTominay et de Diogo Dalot.

🚨🔴Sofyan Amrabat masterclass vs Sheffield United. Partnership with Casemiro could trouble so many players.

— RedDevils🔴 (@RedDevil_Ron) October 22, 2023