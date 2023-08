A l’occasion de l’ouverture de son quatrième magasin, à l’Aeria Mall de Casablanca, Alpha 55 a signé une convention avec le ministère de l’Industrie dans le but de substituer d’ici trois ans 20% de ses imports en produits Made in Morocco.

« Alpha 55 fait partie du patrimoine historique et culturel de notre pays. Quand on m’a dit que cela existait depuis 44 ans, j’ai répondu c’est tout ?« . C’est ainsi que Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, introduit son discours lors de l’inauguration le 24 août du quatrième magasin d’Alpha 55, au sein du Aeria Mall, à Casablanca.

Une formule qui illustre parfaitement à quel point cette institution, considérée comme « le premier mall » au Maroc, est bien ancrée dans l’imaginaire collectif des Marocains.

En choisissant Aeria Mall pour cette nouvelle étape, Alpha 55 renforce sa position de leader incontournable du retail au Maroc depuis près d’un demi-siècle. Cette implantation est le fruit d’une stratégie réfléchie, visant à renforcer la proximité avec la clientèle tout en étendant la présence de la marque dans des zones stratégiques.

Le choix d’Aeria Mall pour cette nouvelle implantation n’est pas fortuit. Situé au cœur de Casa Anfa, ce centre d’achat est bien plus qu’un simple espace commercial. Il incarne l’alliance parfaite entre Histoire et modernité, s’étendant sur un domaine de 25 000 m² au site historique de l’ancien aérodrome de Casablanca. Avec une architecture soignée et un emplacement stratégique, il est rapidement devenu le carrefour de choix pour le commerce et le tourisme à Casablanca.

Le magasin d’Alpha 55 à Aeria Mall couvre une superficie de 2000 m² et présente un vaste éventail d’univers, de la maison à la célébration d’événements festifs.

Alpha 55 s’engage à remplacer 20% des imports en produits locaux

Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement de la coopération entre la marque et l’État marocain, un accord a été conclu avec le ministère de l’Industrie et du commerce. Cet accord, officialisé au sein même du centre commercial Aeria Mall, témoigne d’une ambition partagée de maintenir des normes élevées et de valoriser le Made in Morocco.

En vertu de cet accord, Alpha 55 s’engage à substituer d’ici trois ans 20% de ses imports en produits Made in Morocco.

A cette occasion, Ryad Mezzour a souligné: «L’expansion de la marque Alpha 55, notamment avec ce nouveau magasin à l’Aeria Mall, contribuera, sans aucun doute, à l’essor de la distribution moderne au Maroc, un secteur auquel nous prêtons toute l’attention qu’il mérite eu égard au potentiel de développement majeur qu’il recèle et au rôle de locomotive qu’il joue pour le développement de l’économie nationale, en tant que catalyseur du renforcement du sourcing local, de la diversification et la montée en compétitivité de l’offre Made in Morocco».

Depuis sa création, il y a plus de 44 ans, Alpha 55 a tracé la voie en tant que premier Department Store au Maroc, établissant des normes élevées en matière de choix, de qualité et de service. Pendant longtemps, Alpha 55 a été une adresse, celle du magasin de l’avenue Mers Sultan. Depuis 2019, Alpha 55 est devenu une marque avec une ouverture à Anfa Place puis aux Myriades de Bouskoura en 2022.

A l’occasion de cette inauguration, Mehdi Benghanem, propriétaire de Alpha 55, a tenu à rendre hommage à son père, Abdeslam Beghanem, le fondateur de la marque, décédé il y a quatre mois. « C’était un homme passionné par son métier, un véritable visionnaire, un homme d’affaires hors pair avec un don inné pour le commerce. Il a voyagé aux quatre coins du monde avec en tête de dénicher toujours la même qualité et au meilleur prix pour ses clients », a-t-il déclaré.