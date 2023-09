Beachfront Villas offre un cadre de vie agréable avec une vue imprenable sur l’océan et une accessibilité sans pareil à la commune de Dar Bouazza.

C’est un véritable havre de paix ! Ce projet Beachfront Villas a tout pour plaire, à commencer par son emplacement à Dar Bouazza, cette station balnéaire qui connaît un grand engouement pour son cadre de vie agréable et sa proximité avec la capitale économique.

Accessible via la rocade et la route nationale, ce projet résidentiel de villas avec jardin et piscine occupe un emplacement de 9 hectares en bordure de mer au niveau de la corniche de Dar Bouazza. En prime : une vue imprenable et une accessibilité sans pareil à la mer, le tout dans un périmètre fermé et sécurisé

Construites de manière harmonieuse sur une pente et nichées au sein d’une nature diversifiée, les villas présentent en outre un style très contemporain.



Les villas en «L» ont été conçues de manière à ce que toute la partie habitable soit tournée vers le jardin et la piscine pour avantager l’orientation des espaces de vie.

Les architectes ont également fait en sorte de mettre à la disposition des résidents des espaces particulièrement sophistiqués qui parviennent à allier subtilité du design, beauté épurée et harmonie.

Dans ce sens, une sélection de matériaux nobles, rigoureusement sélectionnés ont été utilisés tels que le marbre, le parquet de qualité premium et les revêtements importés. Les cuisines ont été équipées sur mesure, inspirées des meilleures tendances en terme de design ou encore les salles de bain avec douche italienne ou les sanitaires haut de gamme encastrés… Chaque élément participe à l’esthétisme haut de gamme des villas et habille avec subtilité les intérieurs.



Autre avantage : le projet reste bien desservi et bénéficie de nombreux commerces et services de proximité avec une multitude de commodités intégrées au complexe résidentiel.

Ils disposent également d’une salle de sport de 300 m² et de nombreux espaces de jeux pour enfants. De vastes promenades piétonnes sont dédiées à leurs loisirs avec 5000 m² d’espaces verts, un terrain de padel, des aires de jeux sans oublier un circuit pour balades, jogging et circuit vélo.



A noter que ce projet porte la signature d’Anfa Realties, un Groupe réputé dans son domaine. Villas d’exception, résidences grand standing, bureaux hauts de gamme, ou encore centres commerciaux prestigieux… les projets d’Anfa Realties sont conçus par de grands architectes et exécutés par des partenaires de renom. Avec toujours le souci de perfection avec des réalisations alliant élégance et raffinement pour le plus grand confort des usagers et un respect des délais de livraison des villas.

Avec Beachfront Villas, les futurs acquéreurs pourront profiter d’un lieu où il fait bon vivre toute l’année et où le bien-être est le maître-mot. Infrastructures et équipements composant ce complexe résidentiel unique en son genre, ont été soigneusement étudiés pour répondre à toutes les attentes et pour permettre aux résidents d’évoluer dans un cadre de vie raffiné, entouré d’espaces de détente ouverts et paysagés.

De plus ces villas peuvent être rentabilisées de plusieurs manières : en habitation principale, en produit d’investissement à rendement locatif, ou encore en maison secondaire pour la période estivale.

Plus qu’un simple projet immobilier, Beachfront Villas est un concept résidentiel unique en son genre. Une adresse d’exception à visiter d’urgence !



